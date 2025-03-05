В Шатуре выполнят ремонтные работы на нескольких главных проспектах

Общество
проспект Борзова

Фото: [проспект Борзова/Пресс-служба администрации м.о. Шатура]

В Шатуре в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» преобразятся сразу несколько главных проспектов.

На проспекте Ильича — центральной улице города — работы уже стартовали. Специалисты строят магистральный коллектор дождевой канализации. К ремонту проспекта Борзова, который прилегает к центральной улице, приступят в ближайшее время. Для работ необходимо дождаться, когда погода стабилизируется. Ранее на данном участке неоднократно проводили локальный ямочный ремонт, но он решает проблему лишь на некоторое время.

О важности реконструировать данную часть города минувшей осенью во время встречи с главой округа Николаем Прилуцким рассказали местные жители и общественники.

В прошлом году на проспекте Борзова было заменено освещение. Теперь специалисты уделят внимание дорожному покрытию. В планах — ремонт тротуаров. По словам заместителя главы Александра Титова, будет заменен бортовой камень и асфальт на проезжей части. Работы проведут от перекрестка проспекта Борзова с улицей Строителей. Кроме того, будет обновлен участок, ведущий к Вокзальному проезду. Общая протяженность отремонтированной дороги составит 864 метра.

Тротуары, расположенные с двух сторон от автомобильной дороги, также приведут в порядок. Жители города не будут ощущать дискомфорт во время ремонтных работ. Четырехполосная широкая дорога позволит оптимизировать рабочий процесс. Специалисты будут перекрывать полосы поочередно, либо дорожные работы перенесут на ночные часы.

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