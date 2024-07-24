В Шатуре запустят производство шоколада и откроют сотню рабочих мест

Шатура станет производить шоколад и кондитерские изделия. Инвестор выбрал участок для развития деятельности и обсудил детали открытия площадки с временно исполняющим полномочия главы округа Николаем Прилуцким.

Округ заинтересован в импортозамещении и ответственных предприятиях, которые забоятся о социальном, экономическом и экологическом благополучии. Инвестору помогут открыть площадки для производства шоколада на участке, который оформят по программе «Земля за 1 рубль». Территорию выкупили в поселке Осаново-Дубовое.

«Работа разбита на несколько этапов. В первую очередь — это масштабная реконструкция существующих площадей, техническое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, восстановление и благоустройство территории, установка современного оборудования», — рассказал представитель компании Евгений Петухов.

После открытия сладкого производства в Шатуре важно, чтобы предприятие вышло на полную производительную мощность. Это не менее 6000 тонн в год. После этого площадка сможет открыть 120 новых рабочих мест. Предприятие сейчас ищет высококвалифицированных специалистов и готово предложить высокую зарплату.

Реализацию проекта завершат в 2026 году при объеме инвестиций свыше 130 млн рублей.