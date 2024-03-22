В Шатуре завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Туголесский Бор под Шатурой завершается строительство жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

В здании пять этажей, его общая площадь составляет 3,3 тысячи квадратных метров. Сюда переедут 185 человек из 74 квартир в аварийных домах, расположенных на улицах Советская, Клубная, 1 Мая, Горького.

Завершение строительства и передача ключей новоселам запланирована на лето текущего года.

В целом в городском округе планируется переселить около трех тысяч человек из аварийных домов. Таким образом, будет расселено более 45 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади.