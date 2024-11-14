В Шатуре завершаются работы по рекультивации полигона ТКО «Шатурский»

Жителей Шатуры больше не будут беспокоить неприятные запахи. Работы по рекультивации полигона ТКО «Шатурский» подходят к завершению.

Рекультивация объекта стартовала в конце 2022 года. За это время специалисты выполнили большой объем работы. В настоящее время тело полигона уже сформировано, засыпано плодородным грунтом и засеяно травами. Система сбора фильтрата также полностью обустроена. Свалочный газ, который образуется из тела полигона, будет полностью усваиваться в установке дегазации. Принятые меры решат вопрос с неприятным запахом, который доставлял неудобства горожанам.

«Запах поможет устранить непосредственно тело полигона: послойная укладка, мембраны, специальные материалы, которые при этом применяются. Количество оставшегося свалочного газа будет недостаточно для создания значимых неудобств нашим жителям», — рассказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

Комплексное завершение работ на полигоне «Шатурский» в случае отсутствия форс-мажорных ситуаций назначено на 15 ноября. Рекультивация проходит в рамках проекта федерального уровня «Чистая страна» национального проекта «Экология».