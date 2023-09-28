В Шатурской библиотеке открылась выставка восковых фигур

«История в лицах» — так называется экспозиция, которую организовал музей Санкт-Петербурга в библиотеке городского округа Шатура. Презентация прошла накануне.

Коллекцию из 40 реалистичных фигур в полный рост разделили на 3 части. В отделе «Отечественные политики разных времен» можно встретить первого российского императора Петра I, посмотреть, как выглядели разные правители России от Ленина до Брежнева. Отдел «Герои сказок и мультфильмов» наполнен знакомыми фигурами киноперсонажей, например, из «Пиратов Карибского моря» или «Игры престолов». А сектор «Мировые знаменитости и звезды кино» встретит посетителей эпатажной фигурой Сальвадора Дали, Сергея Шнурова и даже Мерилин Монро.

Возрастного ценза для посетителей нет. Пенсионерам и школьникам предоставляются скидки.