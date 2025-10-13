В шатурской деревне Ворово открыли мемориал павшим воинам

В деревне Ворово муниципального округа Шатура состоялось событие, которое так ждали жители, — открытие мемориала землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Инициатива исходила от самого населения: староста деревни Игорь Старостин обратился с этой идеей к главе округа Николаю Прилуцкому, который поддержал идею.

На черной гранитной плите теперь высечены 96 фамилий уроженцев деревни, которые ушли на фронт и не вернулись. Среди них — имя Героя Советского Союза, маршала Ивана Ивановича Борзова, в честь которого в самом городе Шатура назван проспект и установлен памятник. Мемориал стал итогом большой краеведческой работы, а также результатом взаимодействия властей и населения.

«Сегодня, когда наша страна проходит тяжелейшие испытания, как никогда важно сохранять историческую память, передавать знания о героях нашим детям, помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за будущее всего мира», — отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Отметим, что поисковая деятельность жителей не прекращается: на данный момент уже собраны и готовятся к увековечиванию сведения еще об 11 земляках, а данные о 14 других проходят этап верификации. Это превращает памятник в живой архив, который продолжает пополняться.

Мемориал в деревне Ворово теперь служит точкой сборки исторической памяти для местного сообщества и наглядным уроком патриотизма для молодежи, доказывая, что ни один солдат не должен быть забыт.