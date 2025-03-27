В шатурском парке появились селфиматы для мгновенных снимков

Теперь посетители парка им. Гагарина в Шатуре смогут сделать памятные фотографии в специальных селфи-машинах. На территории парка установлено несколько аппаратов, позволяющих сделать моментальные снимки.

По словам представителей объединенной дирекции парков городского округа Шатура, фотобудки призваны стать альтернативой цифровым фотографиям, которые часто остаются без печати.

«Мы надеемся, что посетители парка оценят возможность сразу получить физическую фотографию, которую можно будет оформить в рамку», — отметили представители дирекции.

Селфиматы удобно расположены в красивых уголках парка, недалеко от пешеходных дорожек. Они станут интересной новинкой для молодежи, привыкшей к цифровым изображениям, и позволят туристам и гостям Шатуры увезти с собой на память яркий моментальный снимок.