В шатурском парке школьники познакомились с белками из подмосковного питомника

Знакомиться с новыми жителями парка пришли школьники муниципального округа Шатура. Для ребят организовали анимационную программу. Символично, что все задания были связаны с белками. Гости парка разгадывали загадки, пели песни, вспоминали стихотворения и выполняли другие интересные задания.

Руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов дружелюбно встречал юных гостей парка. Он познакомил ребят с шустрыми зверьками. Руслан Аюпов рассказал школьникам о рационе животных, о важности коммуникации с людьми, о любимом лакомстве. Ребята узнали много необычных фактов, например, зачем белкам нужен такой пушистый хвост.

Фото: [ Пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

Общим голосованием одному из зверьков дали кличку Шатурик. Ребята внесли свой вклад в уход за новыми жильцами парка. Они утеплили для Шатурика его деревянный домик, насыпали корм и положили яблоки. Помогали школьникам организаторы мероприятия. Домик есть не только у Шатурика, но и его собратьев.

«Первые сутки белка находится в закрытом домике, она там успокаивается и привыкает. Поздно вечером сотрудники парка откроют домики, и уже рано утром, когда не будет людей, белки смогут выйти на улицу», — рассказал руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов.

Фото: [ Пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

Беличьи жилища прикрепили к соснам на пятиметровой высоте. Теперь животным предстоит адаптироваться к новым условиям жизни. Возле каждого дерева, где появился домик, расположена кормушка. Важно следить, чтобы она не опустошалась.

«И если у белки есть корм и постоянна кормовая база, то ей нет смысла куда-то бежать. По нашей технологии белки приживаются в парках в 95% случаев, и уже в июле мы видим бельчат, которые родились на новой территории», — добавил Аюпов.

Посетителям разрешено кормить белок при условии, если они будут приобретать правильный корм в специальном аппарате. Аппарат установили на аллее парка вблизи кормушек.