В шатурском поселке зажгли Вечный огонь в память героев

Вечный огонь зажгли в поселке Мишеронский г.о. Шатура, почтив память павших героев, включая и земляков. Это уже четвертый постоянно горящий огонь, зажженный в округе.

Жители на 9 мая собрались у памятника героям-мишеронцам, у которого теперь ярко горит символ Победы. Лампаду привезли из Иерусалима: священное пламя теперь будет напоминать о героизме и подвигах павших воинов, боровшихся за честь Родины. Инициативу жителей о зажжении огня поддержал глава Шатуры Алексей Артюхин.

Памятный митинг посетили неравнодушные жители и известный ветеран Великой Отечественной войны Владимир Еремеевич Городисский— кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. Войну он застал в свои 15 лет, проводив на фронт отца и брата: они погибли при исполнении воинского долга, а Владимир Еремеевич остался главным кормильцем семьи. Сам ветеран оказался на войне в 1944 году. Он прошел школу запасного стрелкового полка, обучившись на наводчика противотанкого оружия. Участвовал в боях за освобождение Румынии. Теперь в память о его подвигах и делах отважных предков из Мишеронского горит Вечный огонь.

Напомним, что всего на фронт из поселка Мишеронский ушли 530 человек. Более 300 так и не вернулись с поля боя.