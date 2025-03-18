В шатурском ТЦ провели тренировочную эвакуацию при пожаре

В торговом центре Шатуры отработали эвакуацию при сценарии, по которому в одном из крупных магазинов произошел пожар. Проверили, как оперативно действуют сотрудники и посетители, а также готовность систем и огнеборцев.

После срабатывания сигнала о пожарной опасности посетители торгового центра и сотрудники начали эвакуацию. Более 50 человек покинули помещения и вышли на улицу, многим помогли охранники и работники самого ТЦ. В это время на место уже прибыли пожарные для отработки.

В результате не обнаружили проблем со срабатыванием пожарной защиты объекта и самим процессом эвакуации. Профилактическому мероприятию дали оценку «хорошо».

Отметим, что подобные тренировки позволяют напомнить людям о правилах безопасности при пожаре и снизить вероятность несчастных случаев при реальных ЧП. Подобные проверки проводятся в местах массового скопления людей по всей Московской области.