В Шатуру поступили два новых рейсовых автобуса

Автопарк шатурской производственной базы пополнили два новых автобуса, которые будут курсировать по маршруту «Рошаль — Шатура — Котельники». В ближайшее время округ получит такой же третий автобус.

Администрация городского округа Шатура информирует, что два новых рейсовых автобуса марки «Foton» выйдут на маршрут в начале апреля. Они относятся к классу повышенного комфорта, что сделает поездку пассажиров не только безопасной, но и удобной.

Сборкой автобусов занимаются сотрудники завода «ЛиАз». Водители уже прошли стажировку, поэтому выйти на рейс на новых автобусах готовы. Руководитель шатурской производственной базы МАП 4 Кирилл Кирьянов уверен, что пассажиры и водители высоко оценят достоинства автобусов.

«Автобусы большого класса вместимостью 51 место. Работать они будут на 376 маршруте. Машины повышенной комфортности», — рассказал Кирилл Кирьянов.

Глава Городского округа Шатура Алексей Артюхин лично убедился в удобстве предоставленных автобусов. Он сел за руль, совершил поездку и поделился своими ощущениями.

«Конечно, немного непривычно, когда машина таких габаритов. Но автомобиль удивительно мягким. Я бы сравнил его с легковушкой. То, что мы поговорили с профессионалами, они говорят, да, действительно, для водителей дальних рейсов удобно как раз, чтобы машина была настолько чувствительной в управлении», — отметил глава Алексей Артюхин.

В пути пассажирам предстоит находиться несколько часов, но комфортабельные современные автобусы сделают этот путь более приятным.