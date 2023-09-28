В Шебекине мужчина, подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейских, умер в больнице

В отношении 63-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Однако стало известно, что он умер в медучреждении. Об этом пишет ТАСС .

Сообщается, что еще в пятницу утром, 22 сентября, в Шебекине разрушился частный дом из-за взрыва газового баллона. Позже выяснилось, что полицейские проводили внутри обыск по решению суда в рамках уголовного дела.

Согласно предварительным данным, пожилой хозяин дома решил открыть вентиль баллона с газом и поджечь его. В итоге, произошел взрыв, из-за которого пострадали пять сотрудников полиции. Самого хозяина пришлось доставать из-под завалов. Его экстренно доставили в больницу, где врачи вовремя оказали мужчине всю необходимую медицинскую помощь. Но, несмотря на это, хозяин разрушенного дома умер.