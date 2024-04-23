В Шебекино взорвался вражеский дрон-камикадзе

В Шебекино, что в Белгородской области около промышленного предприятия вечером вторника, 23 апреля,упал вражеский дрон. Об этом сообщает в официальном канале в своих социальных сетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате взрыва дрона-камикадзе пострадали три человека: мужчина был ранен в плечо и грудь, он получил осколочные ранения. Пострадавшего сразу же госпитализировали. Еще двое мужчин также получили осколочные ранения – один в живот, второй в кисть и голень. Их доставили в одну из городских больниц больницу.

По предварительной информации, состояние пострадавших оценивается как среднее, им оказывают помощь специалисты. Повреждены оказались и пять легковушек. На месте ЧП работают оперативные службы.