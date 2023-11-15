В школах Городского округа Пушкинский проходит голосование о качестве питания
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
С 15 по 17 ноября в общеобразовательных учреждениях Городского округа Пушкинский проходит голосование о качестве питания. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Голосование проходит в двух форматах. Для учеников 1-4 классов и 5-11 классов в школьных столовых установлены урны для голосования. На импровизированных бюллетенях обучающиеся пишут «Вкусно» или «Не вкусно», оставляют свой комментарий и опускают бюллетени в соответствующую урну.
Родители же могут проголосовать посредством Яндекс-формы по ссылке ( https://forms.yandex.ru/u/6551fa775d2a067e0922198a ).
«Ученики с радостью принимают участие в голосовании, пишут в бюллетенях свои отзывы о том, что им больше всего нравится в школьных столовых и какое блюдо они бы хотели увидеть в меню», — добавили в пресс-службе администрации.