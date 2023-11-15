В школах Городского округа Пушкинский проходит голосование о качестве питания

С 15 по 17 ноября в общеобразовательных учреждениях Городского округа Пушкинский проходит голосование о качестве питания. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Голосование проходит в двух форматах. Для учеников 1-4 классов и 5-11 классов в школьных столовых установлены урны для голосования. На импровизированных бюллетенях обучающиеся пишут «Вкусно» или «Не вкусно», оставляют свой комментарий и опускают бюллетени в соответствующую урну.

Родители же могут проголосовать посредством Яндекс-формы по ссылке ( https://forms.yandex.ru/u/6551fa775d2a067e0922198a ).