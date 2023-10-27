В школах Каширы проходят мероприятия в рамках предметной недели духовно-нравственной культуры

На протяжение всей рабочей недели Министерство образования Московской области проводит областную предметную неделю духовно-нравственной (православной) культуры. Проходит неделя в соответствии с планом совместных мероприятий с Московской митрополией Русской Православной церкви.

Темой предметной недели стало «Возделывание и почитание христианских святынь — культурных объектов земли Подмосковной». Для учеников городского округа Кашира подготовили целую серию интересных, познавательных мероприятий.

Так, например в образовательных организациях городского округа Кашира проходят открытые уроки и внеклассные мероприятия. Их организаторами стали учителя начальных классов, преподаватели основ религиозных культур и светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов России, а также учителя истории и обществознания.

«В рамках тематической недели ребята посетили Успенский кафедральный собор города Каширы и встретились с Иеромонахом Александром Волковым», — рассказали в администрации городского округа Кашира.

А еще на этой недели для юных каширян провели круглый стол с Настоятелем храма деревни Растовцы иереем Даниилом Гутовым. По достоинству дети оценили и интереснейшую экскурсию на Святой источник преподобного Давида, игумена Вознесенского, Серпуховского чудотворца, расположенного в селе Талеж Чеховского района Московской области.