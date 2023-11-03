В школах Копенгагена детей перестанут кормить красным мясом
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В школах и детских садах Копенгагена со следующего учебного года откажутся от красного мяса, сообщает датский телеканал DR.
За такое решение проголосовало большинство в коммунальном правлении датской столицы. По мнению властей Копенгагена, отказ от говядины и баранины будет ощутимым вкладом в сохранение окружающей среды. Это позволит сократить выброс газов, усиливающих парниковый эффект. В Копенгагене посчитали, что куры оказывают меньшее негативное влияние на климат, чем коровы и овцы.
«Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы изменить привычки», – приводит телеканал слова члена собрания по делам детей и молодежи Расмуса Стеенбергера.
Ранее по аналогичным причинам от мяса отказались в детских учреждениях и школах норвежской столицы Осло.