В школах округа Луховицы прозвучали последние звонки

Этот день стал знаменательным для 665 учеников 9-х классов и 215 выпускников 11-х классов, стоящих на пороге взрослой жизни и строящих планы на будущее. Их ждет период экзаменов, переживаний и поступления в высшие учебные заведения.

На официальных линейках в школах Астапово и Красной Поймы, а также в городских школах №1 и №2 присутствовали глава округа, секретарь Луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин, участники предварительного партийного голосования, представители депутатского корпуса и активисты партийного проекта «Новая школа».

«Юные луховичане в 2024-2025 учебном году продемонстрировали впечатляющие достижения, показав отличные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников, а также на федеральных и региональных конкурсах. Я уверен, что с такими талантливыми и целеустремленными ребятами у нашей страны есть светлое будущее. Пусть этот последний звонок станет для выпускников символом новых побед и значительных достижений», — заявил Сергей Тимохин.

Он пожелал ребятам исполнения самых сокровенных желаний, безграничного счастья, силы духа и неиссякаемого запаса энергии.