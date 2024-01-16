В школах подмосковной Каширы активизировался сбор гуманитарных посылок в зону СВО

Общество
пресс-служба администрации г.о Кашира

Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]

В городском округе Кашира проходит массовая акция «Мы вместе».

Школьники, родители и педагоги в учебных заведениях собрали очередную партию посылок для бойцов специальной военной операции. Совсем скоро на передовую отправится полезный груз — продукты, средства гигиены и медикаменты.

Все участники акции гордятся, что поддерживают моральный и боевой дух российских военнослужащих.

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