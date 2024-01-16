В школах подмосковной Каширы активизировался сбор гуманитарных посылок в зону СВО

Школьники, родители и педагоги в учебных заведениях собрали очередную партию посылок для бойцов специальной военной операции. Совсем скоро на передовую отправится полезный груз — продукты, средства гигиены и медикаменты.

Все участники акции гордятся, что поддерживают моральный и боевой дух российских военнослужащих.