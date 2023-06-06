В школах России введут новый предмет со следующего года

Глава России, президент Владимир Путин заявил, что в следующем году в российские школы вернутся уроки черчения. Официальный сайт Кремля опубликовал данный документ, о чем сообщает URA.RU

Поручение гласит о том, что обучающиеся общеобразовательных программ (школ) в 2024-2025 годах будут первыми, кто вновь начнет изучать основы черчения. Лица, получающие среднее общее образование в технологической сфере инженерного профиля, будут изучать учебный курс под названием «Черчение» так же со следующего года.

С инициативой возвращения подобных уроков выступила Яна Лантратова, депутат Государственной Думы от Челябинской области. Свой запрос она направляла в Министерство просвещения Российской Федерации.