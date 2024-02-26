В школе г.о. Котельники торжественно наградили военнослужащего за храбрость на СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
Инструктору по тактической медицине и оказанию первой (доврачебной) помощи Яну Еловскому вручили медаль «За отвагу». Церемонию награждения провели в школе №1.
Ян Еловский — военнослужащий, который еще с 2014 года был на горячих точках, возглавлял группы эвакуации и специальные отряды. Он спас тысячи жизней и проявил храбрость на поле СВО, за что ему вручили соответствующую медаль «За отвагу».
Помимо награждения инструктор выступил перед школьниками. Ян Еловский провел старшеклассникам «Урок мужества», посвятив в тему «Тактическая медицина и первая медицинская помощь пострадавшему».
Подобные знакомства с участниками специальной военной операции помогают молодому поколению узнать о происходящем на передовой из первых уст, узнать получше защитников Родины, также проникнуться чувством патриотизма.
Медаль «За отвагу» была учреждена в марте 1994 года: она равнозначна советской награде. В СССР являлась высшей наградой за проявленную личную храбрость на поле боя.