В школе «Горизонт» в честь участника спецоперации воскресенские единороссы открыли Парту Героя

Парту Героя установили в честь участника спецоперации Кирилла Ильичева, который героически выполняет поставленные перед ним боевые задачи в зоне СВО. На мероприятии присутствовала его мама, которая не скрывает гордости за воспитания сына, выпускника МОУ СОШ «Горизонт».

«Кажется, только недавно я приходила сюда на родительские собрания, а сегодня удостоена такой чести. Кирилл закончил 11 классов и сразу после школы нам вручили повестку в армию. Когда его призвали к участию в СВО, он даже не колебнулся. Он у нас парень чести, мы за него молимся и ждем домой живым и с победой!» — рассказала мама Татьяна Ильичева.

Кирилл отправился в зону спецоперации в рамках проводимой в России частичной мобилизации в октябре 2022 года. С того времени молодой человек неоднократно проявлял героизм и отвагу, за что был награжден медалями «За укрепление боевого содружества», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

«Очень важно, чтобы дети знали историю страны и героев своей малой родины. Каждая Парта Героя в Воскресенске — это судьба человека и пример мужества. Почетное право сидеть за ней будет принадлежать только самым достойным ученикам, проявившим себя в учебе и в общественной жизни школы», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

МОУ СОШ «Горизонт» расположено в селе Федино городского округа Воскресенск.