В школе № 1 города Можайска второй год успешно реализуется проект «Умные каникулы»

Проект «Умные каникулы» успешно реализуется второй год подряд в школе № 1 города Можайска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что данное современное учебное заведение с вековой историей дает своим подопечным не только фундаментальные знания, а также и развитие творческих способностей и уверенности в своих силах. Каникулы в этом общеобразовательном учреждении являются поводом расширить свой кругозор, реализовать уникальный проект, узнать новое и раскрыть в себе актерские способности.

Отмечается, что ученики школы с удовольствием посещают школьный театр «Шут», где отрабатывают дикцию и учатся вживаться в образ. В настоящее время юные актеры вместе со своим наставником Ларисой Костенко готовят постановку для показа ее младшим классам в завершении «Умных каникул».

Добавляется, что программа «Умных каникул» была составлена по специальному плану, включающему ежедневные занятия по пяти трекам - интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному. Каждый день проходят четыре занятия, обогащающие внутренний мир школьников, однако не переутомляющие их.

По словам советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями можайской школы № 1 Александра Прокопьева, указанный проект является прекрасной возможностью для школьников посмотреть по-другому на преподавателей, на себя и узнать что-то новое.

В ходе проекта дети станут изучать историю родного края, посетят Ново-Никольский собор и множество экскурсий, старшеклассники примут участие в масштабных естественнонаучных проектах и станут изучать коммерческую и финансовую грамотность.