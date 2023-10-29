В школе № 32 городского округа Подольск открылся музей истории воздушных таранов

Почётными гостями мероприятия стали председатель комитета по образованию администрации Надежда Фролова, заместитель председателя комитета по образованию Галина Киселева, председатель МО отделения Российского общества историков и архивистов, старший научный сотрудник Центрального архива Минобороны (ЦАМО) Олег Хотягов, ветеран ВС РФ, подполковник запаса Печеневский В.А., сын летчика-истребителя Александр Печеневский и другие приглашённые участники.

Музей создавали в результате многолетней поисковой и исследовательской работы с архивными документами ЦАМО учащихся и учителей. В нём находятся копии рассекреченных книг Главного управления истребительной авиации ПВО по территории страны «Воздушные бои, рукопись „Талалихинцы“, составленная военным архивистом ЦАМО, ветераном ВОВ подполковником Анатолием Янкевичем.

Под руководством Рафаэля Хузиахметова на кружке «Роболимпик» собран управляемый макет самолета И-16. На таком воздушном судне Герой Советского Союза Виктор Талалихин совершил в 1941 году ночной таран. Среди уникальной экспонатов—подлинные фрагменты летательного аппарата, их подарили музею поисковики из Домодедово.

Также в музее создается раздел о специальной военной операции. В нём имеется гильза снаряда от подразделения «Барс 23».