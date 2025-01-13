В школе №24 имени С.А. Красовского в поселке Монино проходит капитальный ремонт

В средней общеобразовательной школе № 24 имени С. А. Красовского в поселке Монино начались работы в рамках капитального ремонта.

Образовательное учреждение начало работу более полувека назад, поэтому сотрудники, учащиеся и родители положительно восприняли новость о масштабном обновлении. Площадь здания составляет 2,5 тыс. кв. м. В рамках капитального ремонта специалисты полностью отремонтируют все помещения.

Фасад здания будет обновлен полностью. После завершения ремонтных работ входная группа станет более комфортабельной и современной. Специалисты заменят кровлю и инженерные системы. Принятые меры повысят надежность эксплуатации здания. Внутри выполнят отделку стен, потолков и полов.

Фото: [ Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково ]

В настоящее время строители завершили демонтажные работы. Теперь здание готово к основному этапу реконструкции. Специалисты занимаются устройством первого слоя утеплителя на фасаде с целью обеспечения энергоэффективности и долговечности. Кроме того, начаты штукатурные работы. Завершающим этапом в формировании основы для дальнейшей отделки станет заливка пола на втором этаже. Работы уже начаты.

В рамках обновления школы в здание доставят также современное оборудование и новую мебель. Школу оснастят удобными столами и стульями, интерактивными досками, компьютерами и всеми необходимыми для эффективного образовательного процесса техническими средствами. Кроме того, запланирована установка современных систем освещения и вентиляции.

Специалисты также выполнят благоустройство пришкольной территории. Пространство вокруг здания станет современным, просторным и ухоженным. Планируется, что к 1 сентября 2025 года образовательное учреждение будет полностью готово к встрече с учащимися и педагогами.