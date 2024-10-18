В школе Серпухова открыли Парту Героя в память об участнике СВО Муходанове

В Серпухове в школе №16 торжественно открыли Парту Героя в память об участнике специальной военной операции Дмитрии Муходанове.

Уроженец Тульской области Дмитрий переехал вместе с родителями в Серпухов в пятом классе. Одноклассники помнят молодого человека добродушным, отзывчивым и активным. Дмитрий увлекался спортом, в частности баскетболом и волейболом. Неоднократно выступал на городских соревнованиях, где представлял интересы школьной команды. После окончания школы сначала поступил в Московский колледж геодезии и картографии, а после срочной службы продолжил обучение в Московской Международной Академии.

Дмитрий всегда был патриотом. Когда началась специальная военная операция, не раздумывая, решил защищать Родину. Во время выполнения каждого боевого задания проявлял смелость и мужество. Герой погиб 19 марта 2023 года при штурме в селе Красногоровка, расположенном в ДНР. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно. Близкие помнят его светлыми разносторонним человеком.

«Дмитрий навсегда останется в нашей памяти, в истории нашей страны», — отметили в Администрации городского округа Серпухов.

Партийный проект «Единой России» направлен на сохранение памяти о Героях России и ее передаче будущему поколению, на поддержку родных и близких.