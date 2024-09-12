В школе Талдомского округа открыли Парту Героя в честь погибшего участника СВО

В Запрудненской школе № 1 Талдомского городского округа состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь выпускника учебного заведения Алексея Викторовича Елисеева, погибшего в ходе выполнения боевого задания в зоне СВО.

Почетными гостями мероприятия стали родственники участника спецоперации. На церемонии открытия парты также присутствовали председатель Совета депутатов округа Михаил Аникеев, заместитель главы Сергей Молчанов, депутаты фракции «Единая Россия», педагоги и школьники. Присутствующие почтили память Алексея Елисеева минутой молчания.

Уроженец поселка Запрудня Алексей Елисеев учился в общеобразовательной школе №1 с 1984 года. После окончания девяти классов в 1992 году поступил в Запрудненское ПТУ-48, освоив специальность «слесарь».

Алексей Елисеев преуспел в разных профессиях. До службы в армии в пограничных войсках работал на Запрудненском заводе электровакуумных приборов. Затем устроился в МЧС. Житель Талдомского городского округа принял добровольное решение защищать Родину и подписал контракт с Минобороны РФ. С января 2024 года принимал участие в СВО.

Алексей Елисеев был посмертно удостоен Ордена Мужества. Награду передали его матери, которая воспитала защитника и героя. Он погиб 21 марта 2024. Алексей ушел из жизни, спасая раненых на поле боя. Сослуживцы с великим уважением относятся к его поступку.