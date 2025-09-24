В школы округа Пушкинский внедряется программа обучения первой помощи

С началом учебного года в школах Зверосовхоза и села Царево стартовала инновационная образовательная инициатива, направленная на то, чтобы предоставить самым маленьким ученикам ключевые знания и умения, необходимые для сохранения жизни. Учащиеся начальных классов получают базовые навыки оказания первой помощи непосредственно в стенах Образовательного комплекса № 4.

Реализация этой программы стала возможной благодаря выигрышу проекта родительского комитета «Поколение неравнодушных» в общероссийском конкурсе. Финансовая поддержка от Российского общества «Знание» и Министерства просвещения РФ позволила сделать эти занятия доступными и бесплатными для всех участников.

Под руководством Павла и Марии Ильиных, более 300 младших школьников осваивают правила поведения и действия в критических ситуациях. Такой всесторонний подход к обучению детей навыкам первой помощи является совершенно новым – аналогичный масштаб и качество обучения не проводились ранее ни в Московской области, ни в других регионах России.

На данный момент программа обучения успешно продвигается вперед. Из запланированных 192 занятий уже проведено 118. Дети активно изучают важнейшие навыки, включая сердечно-легочную реанимацию для взрослых и детей разного возраста, включая новорожденных, работу с автоматическим наружным дефибриллятором, оптимальное размещение человека, потерявшего сознание, но сохраняющего дыхание, а также принципы оказания психологической поддержки.