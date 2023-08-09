В Шотландии полицейские отравились газом

В Шотландии несколько полицейских отравились газом. Об этом сообщает РИА Новости .

В Глазго сотрудники полиции прибыли на место происшествия, где в одной из квартир дома обнаружили опасные вещества. После обследования помещения семи полицейским и одному криминалисту стало плохо, один из них даже потерял сознание. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Правоохранительные органы сообщили, что обнаруженное в квартире вещество оказалось банками с газом. При этом никакого оружия или оборудования для изготовления взрывоопасных предметов полиция не нашла. Известно, что никого не задержали.