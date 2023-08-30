В Штатах прокомментировали удары ВСУ по территориям России

Общество

Фото: [©Стрингер/РИА Новости]

Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал РИА Новости о том, что в Штатах не поощряют сложившуюся практику ударов украинцев по территории России. Об этом стало известно 30 августа.

Кирби объяснил, что власти страны по-прежнему не поощряют удары по российским территориям, и, тем более, якобы им не содействуют.

Напомним, что украинцы нанесли массированный удар беспилотниками по ряду регионов России ночью на среду, 30 августа.

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