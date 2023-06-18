В штате Вашингтон два человека погибли во время стрельбы на музыкальном фестивале

Два человека погибли и еще трое ранены после того, как во время проведения фестиваля электронных танцев Beyond Wonderland в штате Вашингтон, неизвестный затеял стрельбу, сообщает телеканал АВС.

Мужчина открыл беспорядочную стрельбу по толпе.

Полицейским удалось его блокировать и задержать, ранив самого стрелка.

Фестиваль Beyond Wonderland проходит на открытой площадке, вмещающей 27 500 человек. Правоохранительные органы заверили, что в настоящее время никакой опасности для посетителей мероприятия нет.