В Шустиково Наро-Фоминского округа завершены подготовительные работы по установке нового водоочистного оборудования

В Шустиково, расположенном в Наро-Фоминском округе, успешно завершены работы по подготовке помещений для размещения современного оборудования на водозаборном узле. Этот этап является важной вехой в рамках масштабной реконструкции, которая проводится в соответствии с утвержденным графиком и высокими стандартами качества.

Первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов лично проконтролировал ход работ во время инспекционной поездки и отметил, что они соответствуют всем требованиям.

Подавляющее большинство необходимого оборудования уже доставлено на площадку в Шустиково, и монтажные бригады приступили к активной фазе работ. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия по установке новых колодцев, после чего начнется подключение оборудования к электросети.

Благодаря оперативным действиям и незамедлительному решению главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ, принятому после выездного совещания в прошлом году, жители Шустиково смогут получить доступ к чистой и качественной воде на год раньше запланированного срока.

Планируется, что все работы будут завершены и объект будет введен в эксплуатацию в ноябре 2025 года. Реализация проекта модернизации станции водоочистки осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и развитие отрасли обращения с отходами», направленной на улучшение качества жизни в регионе.