В Швеции хотят привлечь военных для борьбы с наркобандами

По словам руководителей полиции, в Швеции сложилась самая серьезная ситуация со времен Второй мировой войны из-за засилия иммигрантских наркобанд. В городах все чаще слышны взрывы и перестрелки.

Прошлый год уже стал рекордным по количеству перестрелок с летальными исходами в Швеции, а сентябрь этого года, похоже, станет худшим месяцем с начала ведения учета. В перестрелках гибнут не только члены банд, но и их семьи и случайные прохожие.

Одна из банд управляется курдом, который скрывается сейчас в Турции. В настоящее время Анкара блокирует заявку Швеции в НАТО. В Швеции считают, что в свою очередь, необходимо поднять вопрос о большом количестве преступников, которые находят убежище в Турции.