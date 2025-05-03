В Швеции министр пригрозил лишением ВНЖ отмечающим 9 мая
В Швеции министр Форсселль призвал лишить ВНЖ участников автопробега 9 мая
Фото: [unsplash.com]
Шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсселль возмутился проведением автопробега в Стокгольме на 9 мая. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на соцсети чиновника.
Йохан Форсселль посчитал, что в Швеции не должны проводить никаких мероприятий по случаю 9 мая. Он отметил, что это якобы сторонний узкий праздник, и его не обязаны отмечать в Стокгольме.
«У нас нет абсолютно никакой обязанности проявлять гостеприимство к людям, угрожающим нашему общественному порядку или безопасности», — написал он.
Он также пригрозил лишением ВНЖ тем, кто захочет поучаствовать в пробеге и отметить праздник.
Издание Expressen подчеркивает, что автопробег в честь Дня Победы обычно ежегодно проходит по Стокгольму. Теперь проведение под вопросом.
Ранее сообщалось, что Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в майские праздники, в том числе на День Победы.