В Швеции подали новые заявки на сожжение Библии, Торы и Корана

Полиция в Швеции получила еще три заявки от жителей двух городов – Хельсингборга и Стокгольма – на сожжение разных религиозных книг. Инициаторы хотят провести это как соответствующие акции, пишет местный портал Local Sweden .

Известно, что местная жительница очень хочет сжечь Корана у стокгольмской мечети, еще один житель – Библию и Тору у посольства Израиля, другой же мужчина собирается сжечь иные религиозные тексты в Хельсингборге.

При этом в полицию поступили даже даты предполагаемых событий, все они пройдут в июле, если будут одобрены.