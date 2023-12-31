В Швеции удивились русской новогодней традиции

Российский новогодний стол традиционно изобилует различными яствами, но обязательным его атрибутом является салат оливье, пишет шведское издание Dagens Nyheter.

Об оптимальном рецепте салата, придуманного в позапрошлом веке работавшим в России французским поваром Люсьеном Оливье, ведутся постоянные споры.

«Спросите двух русских, как должен выглядеть настоящий оливье, и вы получите три ответа. Все совершенно бескомпромиссные», – утверждает автор статьи Анна-Лена Лаурен.

Наибольшие разногласия вызывает мясная составляющая салата. Кто-то кладет в него докторскую колбасу, кто-то – отварной язык, кто-то – копченую курицу.

В Швеции считают нарезку оливье трудоемким занятием. По словам Лаурен, его приготовление занимает «целую вечность».