В Швеции вновь запланировали акцию с сожжением Корана

Сегодня в Стокгольме у здания Риксдага вновь запланирована акция с сожжением священной книги мусульман – Корана, сообщает шведская газета Expressen.

Об акции объявил уже сжигавший ранее Коран Салван Наджем. Он получил разрешение от полиции Стокгольма.

Наджем заявил, что будет сжигать Коран, пока его не запретят.

Осквернение Корана в конце июня во время мусульманского праздника Курбан-байрам вызвало широкий резонанс во всем мире. Большинство мусульманских стран решительно осудили акцию. В ряде стран прошли демонстрации возле посольств Швеции.