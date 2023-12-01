В Сибири подросток присматривал за детьми, пока родители находились в другой стране на заработках

Соответствующей информацией поделились в пресс-службе регионального управления МВД России. Об этом также пишет «Газета.ру» .

Сообщается, что четверо детей жили в аварийном доме все то время, пока родители находились на заработках в Абхазии. Уточняется, что самому младшему ребенку всего три года, а старшему – пятнадцать лет.

Несмотря на возраст всех четырех несовершеннолетних, подросток был вынужден приглядывать за детьми и пропускать посещения образовательного учреждения. Местные жители Емельяновского района были обеспокоены этой ситуацией. Они обратились за помощью к полицейским.

Выяснилось, что электропроводка в доме частично находилась в аварийном состоянии, а помещение отапливалось печью. Дети были ограничены в питании и не могли принять душ. Сами родители уехали в Абхазию с годовалой дочерью.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в подмосковных Мытищах снесли аварийный многоквартирный дом.