В Сибири уволили заведующую детсада из-за откровенных фото

Родители, обеспокоенные неприемлемым поведением сотрудницы, обратились к руководству учреждения, требуя немедленных действий в ее отношении. Их было важно принять как можно скорее для благополучия воспитанников.

Заведующая детским садом в Красноярске уволена после скандала в социальных сетях. Родители обратились к руководству сада, требуя разрешить ситуацию с ее эротическими снимками в социальных сетях, а также игнорированием своих обязанностей. Об этом пишет агентство «РИА Новости», получив информацию от источника в администрации города.

В СМИ ранее сообщили о хамстве заведующей и урезании зарплаты сотрудникам. Прокуратура Красноярска намерена провести проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены законодательство и трудовые права.