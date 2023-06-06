В Сингапуре из-за нехватки земли снесут ипподром с богатой историей

Скачки на ипподроме Singapore Turf Club проводятся с 1842 года. Дважды на них побывала британская королева Елизавета II.

Однако в последнее время этот вид спорта стремительно теряет свою популярность у зрителей. Когда-то 30-тысячный стадион заполнялся до отказа. В 2010 году он собирал в среднем 11 тысяч зрителей, в 2019-м посещаемость упала до 6 тысяч. Пандемия окончательно приговорила скачки – в настоящее время их посещают 2,6 тысячи человек.

Последние скачки на легендарном ипподром пройдут 5 октября 2024 года.

Крохотный Сингапур испытывает огромную нехватку земли, и 120 гектаров земли, занятых ипподромом, будут переданы под строительство государственного и частного жилья. В стране самая дорогая в Азиатско-Тихоокеанском регионе недвижимость.