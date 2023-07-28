В Сингапуре впервые за двадцать лет вынесли смертный приговор женщине
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В Сингапуре привели в исполнение смертный приговор в отношении женщины. Это первый такой случай за 20 лет, сообщили в сингапурском центральном бюро по борьбе с наркотиками.
45-летнюю жительницу страны казнили за транспортировку 30 грамм героина.
В стране действуют очень жесткие наказания в отношении преступлений, связанных с наркотиками. По большинстве таких статей законодательство предусматривает смертную казнь.
С марта прошлого года в Сингапуре казнили уже 16 человек, обвиненных по «наркотическим» статьям.