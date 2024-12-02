В Сириусе наградили автогонщика из округа Пушкинский

Пилот из округа Пушкинский Герасим Скуланов, завоевавший медаль на престижных соревнованиях по картингу, получил заслуженную награду.

Талантливых призеров Чемпионата и Первенства России по картингу, а также Академии РАФ, чествовали на автодроме на территории федеральной зоны Сириус. 1 декабря участникам вручили награды, в том числе передали приз и пушкинскому пилоту. Герасим Скуланов стал третьим в классе OК.

Участник от подмосковного округа обучается в Образовательном комплексе №11 города Пушкино. Он достойно представил не только родной округ и школу, но и команду LADA SPORT ROSNEFT.

Регулярно спортсмен занимается на трассе GS Racing в поселке Лесном. Благодаря усердию и любви к драйву пушкинский пилот смог добиться успеха, с чем его официально поздравили во время вручения награды в Сириусе.