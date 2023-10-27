В «Ситимобил» объяснили рост цен на такси при ухудшении погоды
Фото: [© Михаил Воскресенский/РИА Новости]
Увеличение стоимости услуг такси в плохую погоду объясняется повышенным спросом, рассказал РИА Новости управляющий директор сервисов «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.
По его словам, агрегаторы не держат руку на «красной кнопке», чтобы немедленно повысить цену, как только пошел дождь. Просто в плохую погоду люди чаще вызывают такси, что порождает спрос, который превышает предложение. Соответственно, растет цена.
Кроме того, плохая погода сказывается на дорожной обстановке, из-за чего увеличивается время в пути. На линии оказывается меньше свободных машин, что в итоге также сказывается на цене поездки.
Отмечалось, что сегодня в первое снежное утро в Москве цены на такси выросли в полтора-два раза.