В «Ситимобил» объяснили рост цен на такси при ухудшении погоды

По его словам, агрегаторы не держат руку на «красной кнопке», чтобы немедленно повысить цену, как только пошел дождь. Просто в плохую погоду люди чаще вызывают такси, что порождает спрос, который превышает предложение. Соответственно, растет цена.

Кроме того, плохая погода сказывается на дорожной обстановке, из-за чего увеличивается время в пути. На линии оказывается меньше свободных машин, что в итоге также сказывается на цене поездки.

Отмечалось, что сегодня в первое снежное утро в Москве цены на такси выросли в полтора-два раза.