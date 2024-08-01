Двое пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле живут в другом районе

Двое школьников, пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле, живут в другом районе и проходили мимо места ЧП случайно, сообщает Life.ru .

Как рассказал один из пострадавших, он вместе с другом вышел погулять у фонтана, путь к которому пролегал мимо дома, где произошел взрыв. До этого ребята никогда не ходили в том районе.

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившихся подъездов обнаружен один погибший. На данный момент подтверждена информация о восьми пострадавших, четверо из которых — дети.