В скандальном подмосковном рехабе «Антонов PRO» надзиратель-украинец ненавидел русских и пытал их

Стали известны чудовищные подробности издевательств, которые происходили в подмосковном реабилитационном центре «Антонов PRO» в Видном. О них рассказал телеграм-канал SHOT.

По словам бывших постояльцев, одним из главных мучителей центра был консультант Сергей Андреевич, который, по их утверждению, был выходцем с Украины и открыто ненавидел русских.

Андреевич затаскивал пациентов в подвал и подвергал пыткам, заявляя: «С вами, русскими, так и надо поступать». Именно он, по свидетельствам, занимался тем, что заливал в рот людям горячую воду и совершал акты насилия.

Также в персонале учреждения, как сообщается, был человек с нацистскими татуировками, личность которого сейчас устанавливают. По словам жертв, его недавно перевели в филиал центра в Перми.

Практика изнасилований, пыток в оборудованном подвале и регулярных избиений была в этом заведении обыденной, отмечает телеграм-канал. Новоприбывших раздевали догола и под принуждением заставляли подписывать договор о «добровольном» пребывании, за каждого такого «клиента» организаторы получали от 80 тыс. до 100 тыс. руб.

4 декабря стало известно об аресте организатора ребцентра Максима Антонова. Примечательно, что услуги рехаба ранее рекламировали блоге Миша Литвин и певец Нилетто.

Ранее сообщалось, что в России начались проверки и задержания в частных реабилитационных центрах.