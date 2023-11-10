В следующем году в Подмосковье капитально отремонтируют 35 медучреждений

Более четырнадцати миллиардов рублей планируют выделить в следующем году из бюджета Подмосковья для проведения капитального ремонта в тридцати пяти объектах здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

«Помимо этого, в следующем году запланирован текущий ремонт 87 объектов, на это предусмотрен 1 миллиард рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что в регионе продолжат осуществлять масштабную программу по модернизации здравоохранения. В целом меняется подход к оказанию медицинской помощи, внедряется новый стандарт поликлиник, строятся новые учреждения, закупается оборудование, привлекают в регион медиков.

«Главное — что все значимые положительные преобразования видят наши жители», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.