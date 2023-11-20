В следующем году в Подмосковье откроют более 30 инвестиционных детских садов

Для самых маленьких жителей Подмосковья в следующем году откроются тридцать два новых инвестиционных детских сада в двенадцати городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что девелоперы возводят данные социальные объекты за счет внебюджетных источников финансирования.

Так, в Ленинском городском округе возводят детский сад на 350 малышей в ЖК «Горки Парк», застройщиком которого является Группа «Самолет». Здание площадью 4,7 тысяч кв. метров будет состоять из 15 групповых зон.

Детский сад на 350 воспитанников возводят на территории ЖК «Измайловский лес» в городском округе Балашиха. Девелопер Компания ПИК. В трехэтажном здании разместятся 15 групповых ячеек. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников для школ региона.