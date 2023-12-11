В следующем году в Подмосковье возведут больше больниц и поликлиник, чем в 2023-м

В Московской области в будущем году за счет средств бюджета Московской области построят больше 20 объектов здравоохранения. Это почти в пять раз больше, чем в 2023-м. Об этом на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил министр строительного комплекса Владимир Локтев.

«В 2024 году у нас значительный прирост по строительству объектов здравоохранения», — отметил Владимир Локтев.

Всего планируется построить 22 объекта. Среди них поликлиника на 320 посещений в Лосино-Петровском и в Лобне, которая сможет единовременно принимать 600 человек, а также больничный комплекс с поликлиникой и стационаром в Хотьково в Сергиевом Посаде.

Московскую областную детскую клинику, которую возводят в Красногорске при поддержке президента Владимира Путина, намерены сдать в первом полугодии 2024 года. Также в планах строительство 13 ФАПов.