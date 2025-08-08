В Словакии забили тревогу из-за рекордно высокого числа заболевших сифилисом

В Словакии заметно вырос уровень заболеваемости сифилисом, и по итогам 2024 года количество заболевших поставило исторический рекорд. Об этом сообщил национальный телеканал Markiza.

Журналисты сослались на информацию, полученную от Национального центра медицинской информации. Судя по ней, в 2022 году в стране заболели сифилисом 443 человека. Через год количество заболевших выросло скачкообразно, сразу на 66,6%. Еще годом позже оно снова поднялось на 3,4%.

«В Словакии в 2024 году было зафиксировано исторически самое высокое число случаев сифилиса — 738, что представляет собой значительный рост в сравнении с предыдущими годами», — указал телеканал.

Статистики в Словакии утверждают, что мужчины привержены сифилису гораздо больше женщин, на их долю пришлось 73,3% от общего числа заболевших. По итогам прошлого года мужчин заболело 541 из общего числа пострадавших.

Ранее сообщалось, что врожденный сифилис включили в число заболеваний, при которых в России запрещена служба в армии. В число подобных «запретных» болезней также включили ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, бронхиальную астму, эпилептические приступы, сосудистые заболевания мозга, шизофрению, умственная отсталость, психические расстройства и эндогенные психозы.