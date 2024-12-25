В СМИ опубликовали новое видео с места крушения пассажирского самолета у Актау

Один из пассажиров упавшего самолета Embraer близ казахстанского Актау снял обстановку у судна сразу после катастрофы. Кадры опубликовал канал RT .

Пассажир Субхонкул Рахимов показал каналу, как выбрался с борта развалившегося на части самолета. Он смог стоять на ногах и пройтись по месту ЧП, несмотря на полученную травму. По его словам, на тот момент на месте уже находились группы спасателей, которые оперативно помогали вытаскивать других людей и передавать скорой помощи.

На кадрах также видно, насколько далеко разбросало детали самолета, вещи пассажиров и кресла. Вдалеке на ролике горят обломки, на фоне которых продолжается активная спасательная операция.

Напомним, 25 декабря произошла авиакатастрофа у Актау: самолет Embraer азербайджанского перевозчика следовал по маршруту Баку — Грозный, однако рухнул на казахстанской территории. По данным Mash, на борту воздушного транспорта находились несколько семей из Азербайджана и Чечни. Многие люди летели на Новый год к родственникам. По предварительной информации, судно перевозило 69 человек, из которых удалось выжить 32 пассажирам.

Ранее в Сети появились первые кадры после крушения самолета в Актау.