В СМИ появилось архивное видео обращения Алаудинова к террористам

В сети распространяется архивное видео с обращением командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова к лидеру запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ»** Доку Умарову*. Видеоматериал 2008 года опубликовал Telegram-канал Молотов «Ахмат».

На кадрах запечатлен эпизод похода на базу террористов вблизи села Даттых. Алаудинов в эмоциональном обращении заявляет о принадлежности чеченской земли, называя себя и соратников настоящими хозяевами края. Он также упомянул Тархана Газиева*, приближенного Умарова* и одного из руководителей «Имарат Кавказа»**.

По словам Алаудинова, именно он и его бойцы являются истинными отцами чеченской земли, а не перечисленные им лица. Командир спецназа подчеркнул, что леса, горы и даже дикорастущие растения принадлежат им, а не террористам, которых он метафорически сравнил с зайцами, принимающими себя за морковь.

Публикация исторического видеоматериала происходит на фоне недавнего заявления главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченский лидер выступил с инициативой об исключении группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»** из списка террористических организаций для налаживания контактов между Россией и действующими властями Сирии.

* - внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга,

** - признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации.